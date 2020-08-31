Derrota do CSA no clássico custa o cargo de Eduardo Baptista

Crédito: Augusto Oliveira/CSA

Apesar das sérias dificuldades que o CSA enfrentou para conseguir cumprir seus compromissos na Série B do Brasileirão, o revés sofrido no último domingo (30) diante do rival CRB acabou sendo suficiente para a diretoria do Marujo demitir o técnico Eduardo Baptista. A decisão foi divulgada oficialmente na noite do último domingo (30).

Contratado em janeiro desse ano pelo clube de Maceió, Eduardo foi, naturalmente, um dos prejudicados pelo advento da pandemia pensando na sequência de seu trabalho, cumprindo apenas 15 partidas a frente do CSA, tendo o retrospecto de seis vitórias, um empate e oito reveses.

Dentro desse universo, além das derrotas para o arquirrival, os elementos que mais pesaram esportivamente para a queda do treinador acabaram sendo a campanha ruim na Copa do Nordeste (caindo ainda na primeira fase) e o revés na decisão estadual justamente para o CRB.