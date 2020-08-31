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futebol

Derrota do CSA no clássico custa o cargo de Eduardo Baptista

Marujo demitiu o profissional que completou 15 partidas pelo clube em posto onde Argel Fucks seria um dos favoritos a ocupar novamente...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 11:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 11:46
Crédito: Augusto Oliveira/CSA
Apesar das sérias dificuldades que o CSA enfrentou para conseguir cumprir seus compromissos na Série B do Brasileirão, o revés sofrido no último domingo (30) diante do rival CRB acabou sendo suficiente para a diretoria do Marujo demitir o técnico Eduardo Baptista. A decisão foi divulgada oficialmente na noite do último domingo (30).
Contratado em janeiro desse ano pelo clube de Maceió, Eduardo foi, naturalmente, um dos prejudicados pelo advento da pandemia pensando na sequência de seu trabalho, cumprindo apenas 15 partidas a frente do CSA, tendo o retrospecto de seis vitórias, um empate e oito reveses.
Dentro desse universo, além das derrotas para o arquirrival, os elementos que mais pesaram esportivamente para a queda do treinador acabaram sendo a campanha ruim na Copa do Nordeste (caindo ainda na primeira fase) e o revés na decisão estadual justamente para o CRB.
Para a substituição do treinador e da sua comissão técnica, ainda não existe um posicionamento oficial do clube do Mutange. Porém, ao portal 'ge', o ex-treinador do CSA, Argel Fucks admitiu que houve uma procura por ele.

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