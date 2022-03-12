Derrota da Ferroviária classifica o São Paulo para as quartas de final do Campeonato Paulista

O São Paulo está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Com a derrota da Ferroviária para o Guarani por 2 a 1, o Tricolor não pode mais ser ultrapassado pela Ferrinha. TABELA> Veja a situação do São Paulo na tabela do Paulistão 2022

Ambos estão no Grupo B. O São Paulo é o líder com 17 pontos e dois jogos para serem realizados. O segundo colocado é o São Bernardo, que soma 15 pontos e joga ainda neste sábado, diante da Inter de Limeira. Já a Ferroviária está na terceira colocação, com dez pontos e duas partidas para jogar. Portanto, ela só pode chegar a 16 pontos.

Agora, a disputa fica para a liderança do grupo. Caso o São Paulo vença o Mirassol e o São Bernardo não derrote a Inter de Limeira, o Tricolor garante a primeira posição, que dá a vantagem de fazer o jogo único em casa. O Tricolor tem o Mirassol pela frente neste domingo (13), às 16h e o Botafogo também no domingo que vem (20), às 16h.