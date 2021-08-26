Derrota contra o Náutico interrompeu série invicta do CSA

Desde a sua chegada ao CSA, o técnico Ney Franco bate na tecla que o Azulão tem totais condições de alcançar o G-4 da Série B.
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Confiante no discurso, ele tem mostrado um trabalho positivo no clube alagoano, mas quando precisa encostar de vez no grupo que briga pelo acesso, o time fracassa.
Na última terça-feira, o CSA recebeu o Náutico em casa e, no confronto direto contra um time da parte alta, o Azulão foi superado.
Invencibilidade
O placar adverso não só frustrou os planos do clube, como também quebrou uma série invicta de quatro jogos sem perder na temporada.