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futebol

Derrota contra o Náutico interrompeu série invicta do CSA

Antes do Timbu, o Azulão havia alcançado a marca de quatro partidas sem perder...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 08:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 08:40
Crédito: CSA foi superado pelo Náutico (Tiago Caldas/CNC
Desde a sua chegada ao CSA, o técnico Ney Franco bate na tecla que o Azulão tem totais condições de alcançar o G-4 da Série B.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Confiante no discurso, ele tem mostrado um trabalho positivo no clube alagoano, mas quando precisa encostar de vez no grupo que briga pelo acesso, o time fracassa.
Na última terça-feira, o CSA recebeu o Náutico em casa e, no confronto direto contra um time da parte alta, o Azulão foi superado.
Invencibilidade
O placar adverso não só frustrou os planos do clube, como também quebrou uma série invicta de quatro jogos sem perder na temporada.

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