Derley projeta uma temporada vitoriosa pelo CSA

Crédito: Augusto Oliveira/CSA

Uma das diversas novidades do CSA para a temporada 2021 está no gol. Trata-se do goleiro Derley, que passou o último ano no Botafogo-SP e conseguiu se destacar.

+ Brasileirão: R$ 27 milhões de prejuízo com portões fechados; veja a renda líquida negativa de cada clube

Animado com a oportunidade de vestir a camisa de um dos principais clubes da região nordeste, o arqueiro prevê uma grande competitividade no elenco para ajudar o Azulão a brigar por títulos.

‘É um grupo muito bom de trabalho... Eu vim com muita ambição de conquistar títulos e fazer grandes jogos juntamente com a equipe. Sempre respeitando a competitividade’.

+ Rafael Moura se isolou no topo: veja o Top 10 dos jogadores mais vezes rebaixados para a Série B