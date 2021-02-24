Derley projeta uma temporada vitoriosa pelo CSA

Uma das diversas novidades do CSA para a temporada 2021 está no gol. Trata-se do goleiro Derley, que passou o último ano no Botafogo-SP e conseguiu se destacar.
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Animado com a oportunidade de vestir a camisa de um dos principais clubes da região nordeste, o arqueiro prevê uma grande competitividade no elenco para ajudar o Azulão a brigar por títulos.
‘É um grupo muito bom de trabalho... Eu vim com muita ambição de conquistar títulos e fazer grandes jogos juntamente com a equipe. Sempre respeitando a competitividade’.
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Nesta temporada, Derley poderá ajudar o CSA na Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano, Copa do Brasil e Série B.