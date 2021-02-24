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futebol

Derley projeta uma temporada vitoriosa pelo CSA

Arqueiro foi uma das novidades do Azulão e espera contribuir com o elenco de Mozart...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 09:59

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 09:59
Crédito: Augusto Oliveira/CSA
Uma das diversas novidades do CSA para a temporada 2021 está no gol. Trata-se do goleiro Derley, que passou o último ano no Botafogo-SP e conseguiu se destacar.
+ Brasileirão: R$ 27 milhões de prejuízo com portões fechados; veja a renda líquida negativa de cada clube
Animado com a oportunidade de vestir a camisa de um dos principais clubes da região nordeste, o arqueiro prevê uma grande competitividade no elenco para ajudar o Azulão a brigar por títulos.
‘É um grupo muito bom de trabalho... Eu vim com muita ambição de conquistar títulos e fazer grandes jogos juntamente com a equipe. Sempre respeitando a competitividade’.
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Nesta temporada, Derley poderá ajudar o CSA na Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano, Copa do Brasil e Série B.

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