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futebol

Derlan lamenta derrota na despedida do Brasileirão

Tricolor foi até Bragança Paulista e acabou derrotado pelo Massa Bruta pela vantagem mínima...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 01:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 01:05
Crédito: Reprodução: Twitter do RB Bragantino
O time misto do Grêmio não conseguiu render. No Nabizão, o Tricolor acabou superado pelo Bragantino por 1 a 0 e encerrou o Brasileirão na 6ª posição.
Na saída do campo, Derlan analisou o desempenho e lamentou o revés na despedida do Brasileiro.
'Viemos aqui para buscar os três pontos. Infelizmente, não conseguimos. Demos o nosso melhor. Agora é levantar a cabeça', afirmou ao Premiere.
Agora, o Grêmio deixa o Brasileirão de lado e foca na Copa do Brasil, quando decide nos dois próximos finais de semana contra o Palmeiras.

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