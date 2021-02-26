Derlan lamenta derrota na despedida do Brasileirão

O time misto do Grêmio não conseguiu render. No Nabizão, o Tricolor acabou superado pelo Bragantino por 1 a 0 e encerrou o Brasileirão na 6ª posição.
Na saída do campo, Derlan analisou o desempenho e lamentou o revés na despedida do Brasileiro.
'Viemos aqui para buscar os três pontos. Infelizmente, não conseguimos. Demos o nosso melhor. Agora é levantar a cabeça', afirmou ao Premiere.
Agora, o Grêmio deixa o Brasileirão de lado e foca na Copa do Brasil, quando decide nos dois próximos finais de semana contra o Palmeiras.