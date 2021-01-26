  • Dérby de Milão, Premier League e Brasileirão; Saiba onde assistir aos jogos de terça
futebol

Dérby de Milão, Premier League e Brasileirão; Saiba onde assistir aos jogos de terça

Internazionale e Milan fazem clássico pela Copa Itália e prometem grande jogo. Sampaoli reencontra o Santos pelo Brasileirão, além de jogos da Premier League ao longo do dia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 03:00

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 03:00

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan
A terça-feira de futebol promete muitos clássicos entre times que tem grandes rivalidades entre eles. O principal deles acontece às 16h45 (de Brasília) no duelo que promete pegar fogo entre Internazionale de Milão e Milan, pela Copa da Itália. Às 17h15h, a bola rola para Southampton e Arsenal, pela Premier League, e ambos querem sair da parte de baixo da tabela e respirar um pouco na tabela.Real Betis e Real Sociedad se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Rei às 17h e vão buscar a classificação na copa mais importante da Espanha.
>Simule as últimas rodadas do Brasileirão e veja quem vai ser o campeão
No período da noite, o Brasileirão entra em cena com jogos de rodadas atrasadas e duas partidas que oferecem muito ao telespectador, o Palmeiras recebe o Vasco no Allianz Parque e o Atlético Mineiro encara o Santos com expectativa de colar nos líderes do campeonato.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
INGLÊSCrystal Palace x West Ham - 15hTransmissão: DAZN
Southampton x Arsenal - 17h15Transmissão: ESPN Brasil
COPA DO REIReal Valladolid x Levante - 15hTransmissão: ESPN
Real Betis x Real Sociedad - 17hTransmissão: ESPN
Girona x Villarreal - 17hTransmissão: ESPN AppHOLANDÊSEmmen x PSV - 16hTransmissão: ESPN 2
COPA ITÁLIAInter de ilão x Milan - 16h45Transmissão: DAZN
PORTUGUÊSBoavista x Sporting - 18h15Transmissão: ESPN 2
SÉRIE BOeste x Paraná - 19h15Transmissão: SporTV e Premiere
Vitória e Botafogo-SP - 21h30Transmissão: SporTV e PremiereBRASILEIRÃOAtlético Mineiro x Santos - 20hTransmissão: Premiere
Palmeiras x Vasco - 20hTransmissão: Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

