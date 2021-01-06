Derby County deve colocar atletas da base em partida válida pela Copa da Inglaterra por surto de Covid-19

Após o surto de Covid-19 no elenco, o Derby County deve mandar jogadores da equipe sub-23 e sub-18 para enfrentar o Chorley nesta sábado em duelo válido pela Copa da Inglaterra. Sete membros da comissão técnica e jogadores testaram positivos e nem o técnico Wayne Rooney irá comandar o elenco na beira do gramado, segundo o “The Telegraph”.O treinador e todos os atletas do time principal estão isolados por precaução e o Centro de Treinamento do clube está fechado desde a última terça-feira. O último jogo da equipe foi realizado na última sexta-feira em que o Derby County foi derrotado para o Sheffield Wednesday pela segunda divisão inglesa.