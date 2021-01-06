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Derby County deve colocar atletas da base em partida válida pela Copa da Inglaterra por surto de Covid-19

Todo o elenco principal, inclusive o técnico Wayner Rooney, estão isolados e não poderão estar em campo no sábado para enfrentar o Chorley pelo torneio mais antigo do futebol...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 13:18

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 13:18

Crédito: Reprodução/Twitter
Após o surto de Covid-19 no elenco, o Derby County deve mandar jogadores da equipe sub-23 e sub-18 para enfrentar o Chorley nesta sábado em duelo válido pela Copa da Inglaterra. Sete membros da comissão técnica e jogadores testaram positivos e nem o técnico Wayne Rooney irá comandar o elenco na beira do gramado, segundo o “The Telegraph”.O treinador e todos os atletas do time principal estão isolados por precaução e o Centro de Treinamento do clube está fechado desde a última terça-feira. O último jogo da equipe foi realizado na última sexta-feira em que o Derby County foi derrotado para o Sheffield Wednesday pela segunda divisão inglesa.
Além do time de Rooney, o Shrewsbury Town também sofre com surtos de casos de Covid-19 e a partida contra o Southampton talvez não possa ser realizada. O clube entrou em contato com a Federação Inglesa que tomará uma decisão a respeito do confronto válido pela terceira rodada da competição mais antiga do futebol.

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