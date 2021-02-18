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Dérbi em Manchester: United e City disputam contratação de Harry Kane

Tottenham exige 170 milhões de euros para liberar o atacante inglês, que soma 21 gols e 14 assistências na atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 08:16

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 08:16

Crédito: NEIL HALL / AFP
Harry Kane trava uma disputa de rivais em Manchester. De acordo com o "Daily Mail", United e City buscam a contratação do atacante inglês, mas o Tottenham só o liberará pelo valor de 170 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão)
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Aos 27 anos e com contrato até 2024, o camisa 10 dos Spurs recebe um salário na casa dos 13 milhões de euros por temporada. Para os gigantes de Manchester, esse valor não seria um problema.Na atual temporada pelo Tottenham, Kane vem se destacando. Até o momento, o inglês marcou 21 gols e deu 14 assistências em 32 partidas.

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