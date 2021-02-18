Dérbi em Manchester: United e City disputam contratação de Harry Kane

Harry Kane trava uma disputa de rivais em Manchester. De acordo com o "Daily Mail", United e City buscam a contratação do atacante inglês, mas o Tottenham só o liberará pelo valor de 170 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão)

Aos 27 anos e com contrato até 2024, o camisa 10 dos Spurs recebe um salário na casa dos 13 milhões de euros por temporada. Para os gigantes de Manchester, esse valor não seria um problema.Na atual temporada pelo Tottenham, Kane vem se destacando. Até o momento, o inglês marcou 21 gols e deu 14 assistências em 32 partidas.