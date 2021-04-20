Deportivo La Guaira-VEN x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Crédito: O Galo de Keno, Sasha, Vargas, Hulk e cia tentam transformar em realidade o sonho do bicampeonato da Libertadores-(Pedro Souza/Atlético-MG

O sonho do bicampeonato da Libertadores da América começa nesta quarta-feira, 21 de abril, às 19h15 (de Brasília) para o Atlético-MG. O Galo encara o Deportivo La Guaira-VEN, em sua estreia na competição continental.

A equipe venezuelana tem pouco prestígio no futebol internacional, mas é o atual campeão da Venezuela, feito conquistado em 2020. A base do time foi mantida, perdendo apenas o zagueiro Martín Garcia, que foi para o Atlanta-ARG.

Pelos lados do Galo, que definiu os 50 inscritos na competição e os 25 relacionados, há a expectativa de como o time comandado por Cuca irá se comportar, já que ainda não apresentou um bom futebol. Nomes como Hulk, Keno, Vargas e Nacho Fernández levam a esperança do torcedor alvinegro de ter uma nova glória no continente, como ocorreu em 2013, tendo o mesmo Cuca no comando da equipe alvinegra.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​DEPORTIVO LA GUAIRA-VEN X ATLÉTICO-MG Data: 21 de abril de 2021Horário: 21h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico Nacional Brígido Iriarte, em Caracas(VEN)Árbitro:Facundo Tello (ARG)Assistentes: Ezequiel Brasilovsky e Pablo González (ARG)Onde assistir: Conmebol TV-Somente para quem for assinante das operadores de TV Claro e SKY-Tem de assinar o serviçoOnde acompanhar: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM DEPORTIVO LA GUAIRA-VEN (Técnico: Daniel Farías)​Carlos Olses; Jon Aramburu, Francisco La Mantia, Henry Pernía e Yohan Cumana; Arles Flores, Carlos Cermeño e Ángelo Peña; Darwin González, Aquiles Ocanto e Charlis Ortíz.

Desfalques: sem desfalques ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​ Everson, Guga, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino (Hulk), Keno e Eduardo Vargas