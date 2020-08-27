Deportivo Alavés anuncia a contratação por empréstimo do argentino Rodrigo Battaglia

Nesta quinta, o Deportivo Alavés anunciou, em sua rede social, a contratação do meio-campista Rodrigo Battaglia, por empréstimo. O jogador pertence ao Sporting, de Lisboa, e ficará por uma temporada no clube espanhol. Ele tem 29 anos e seu valor de mercado gira em torno de 4,5 milhões de euros, segundo o portal 'Transfermarkt'. Revelado no Huracán, o atleta teve passagens por clubes da Argentina e pelo futebol português. Além do Sporting, ele atuou com as camisas do Racing Club, Rosario Central, Moreirense, Braga. Os Leões de Lisboa detém 80% do passe do jogador, com os outros 20% sendo do Braga, após a negociação de 2017.