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Deportivo Alavés anuncia a contratação por empréstimo do argentino Rodrigo Battaglia

Meio-campista chega ao clube vindo do Sporting, de Portugal, até o fim da temporada 2020/21. Ele tem 29 anos e seu valor de mercado gira em torno de 4,5 milhões de euros...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 12:49

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 12:49
Crédito: Rodrigo Battaglia assina com o Deportivo Alavés por uma temporada (Site oficial Deportivo Alavés
Nesta quinta, o Deportivo Alavés anunciou, em sua rede social, a contratação do meio-campista Rodrigo Battaglia, por empréstimo. O jogador pertence ao Sporting, de Lisboa, e ficará por uma temporada no clube espanhol. Ele tem 29 anos e seu valor de mercado gira em torno de 4,5 milhões de euros, segundo o portal 'Transfermarkt'. Revelado no Huracán, o atleta teve passagens por clubes da Argentina e pelo futebol português. Além do Sporting, ele atuou com as camisas do Racing Club, Rosario Central, Moreirense, Braga. Os Leões de Lisboa detém 80% do passe do jogador, com os outros 20% sendo do Braga, após a negociação de 2017.
Após lutar contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol, o Alavés busca reforçar sua equipe para ter uma temporada mais tranquila em 2020/21. Além de Battaglia, o time babazorro monitora Eduardo Henrique, também do Sporting.
Na última temporada, ele disputou 20 jogos, mas não marcou gols. Desde que começou a defender as cores do Sporting, o atleta já jogou 88 partidas e fez 3 tentos. Pela seleção argentina, ele já atuou em duas oportunidades na equipe principal.

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