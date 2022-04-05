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futebol

Deportes Tolima x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Galo, semifinalista em 2021, vai atrás do bicampeonato do torneio, único titulo não conquistado pelo ciube no glorioso ano de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 19:33

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 19:33

Já a equipe colombiana, que já tirou o Corinthians da competição em 2011, vive bom momento na temporada. O time está na segunda colocação do Apertura, o campeonato local, um ponto atrás do Atlético Nacional-COL e pode ser um rival forte para o Galo na estreia da Libertadores. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA DEPORTES TOLIMA X ATLÉTICO-MG Data: 2 de abril de 2022Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Manuel Murillo Toro, em Ibagué (COL)Árbitro: Alexis Herrera (VEN) Assistentes: Tulio Moreno e Jorge Urrego (VEN)VAR: Jose Carpio (EQU).Onde assistir: Conmebol TV (Operadoras Claro TV e Sky)Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM DEPORTES TOLIMA (Técnico: Hernán Torres)
Alexander Domínguez; Juan Camilo Angulo, Julián Quiñones, José Moya e Junior Hernández; Juan David Ríos, Brayan Rovira, Anderson Plata, Daniel Cataño e Andrés Ibargüen; Michael Rangel Desfalques: Juan Fernando Caicedo, Juan Camilo Angulo, Andrés Mosquera e Julián Alveiro Quiñones (lesionados) ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso (Diego Godín) e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho; Ademir, Hulk e Keno. Desfalques: Zaracho e Réver (desgaste físico), Vargas (virose) e Dodô (lesão no joelho)
Crédito: OGaloquerrepetiressacenatãocorriqueiranosúltimosmeses:levantaroutrataçaparaotimemineiro-(WashingtonAlves/Lancepress!

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