Deportes Tolima x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Já a equipe colombiana, que já tirou o Corinthians da competição em 2011, vive bom momento na temporada. O time está na segunda colocação do Apertura, o campeonato local, um ponto atrás do Atlético Nacional-COL e pode ser um rival forte para o Galo na estreia da Libertadores. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA DEPORTES TOLIMA X ATLÉTICO-MG Data: 2 de abril de 2022Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Manuel Murillo Toro, em Ibagué (COL)Árbitro: Alexis Herrera (VEN) Assistentes: Tulio Moreno e Jorge Urrego (VEN)VAR: Jose Carpio (EQU).Onde assistir: Conmebol TV (Operadoras Claro TV e Sky)Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM DEPORTES TOLIMA (Técnico: Hernán Torres)