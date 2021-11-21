Depois sofrer nova goleada, United anuncia demissão de Solskjaer

Ole Solskjaer não é mais técnico do Manchester United. O comandante norueguês não conseguiu suportar a pressão e a crise vivida nos Red Devils após a goleada sofrida por 4 a 1 contra o Watford, no último sábado, pela Premier League.- Ole será sempre uma lenda do Manchester United e é com pesar que chegamos a esta difícil decisão. Apesar das últimas semanas terem sido desapontantes, elas não podem apagar o trabalho feito nos últimos três anos para reconstruir as bases para o sucesso a longo prazo. Ole sai com nossos sinceros agradecimentos por seu esforço. Ele será sempre bem-vindo em Old Trafford como parte da família Manchester United - diz trecho da nota do clube.