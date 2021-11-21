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Depois sofrer nova goleada, United anuncia demissão de Solskjaer

Diretoria dos Red Devils tomaram a decisão após goleada sofrida por 4 a 1 para o Watford, no último sábado, pela Premier League. Trabalho era questionado há semanas...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 08:43

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 08:43

Ole Solskjaer não é mais técnico do Manchester United. O comandante norueguês não conseguiu suportar a pressão e a crise vivida nos Red Devils após a goleada sofrida por 4 a 1 contra o Watford, no último sábado, pela Premier League.- Ole será sempre uma lenda do Manchester United e é com pesar que chegamos a esta difícil decisão. Apesar das últimas semanas terem sido desapontantes, elas não podem apagar o trabalho feito nos últimos três anos para reconstruir as bases para o sucesso a longo prazo. Ole sai com nossos sinceros agradecimentos por seu esforço. Ele será sempre bem-vindo em Old Trafford como parte da família Manchester United - diz trecho da nota do clube.
> Veja a tabela da Premier League
Com a demissão do treinador, Michael Carrick, outro nome importante na história dos Diabos Vermelhos, irá assumir o Manchester United interinamente. O ex-jogador irá comandar a equipe inglesa diante do Villarreal, na Espanha, pela Champions League.
Com a saída de Ole Solskjaer, o Manchester United chega a quatro técnicos demitidos desde 2013, quando Alex Ferguson deixou o clube. Antes do norueguês, a equipe apostou em David Moyes, Van Gaal e José Mourinho, mas nenhum obteve o sucesso esperado.
Crédito: OleSolskjaernãoémaistreinadordoManchesterUnited(Foto:IANKINGTON/AFP

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