Depois de vitória no Choque-Rei, chances de rebaixamento do São Paulo no Brasileirão caem para 10%

O São Paulo deu um bom respiro na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, o Tricolor viu suas chances de degola caírem de 21% para 10%. O Tricolor está na 14ª colocação, com 41 pontos, cinco a mais que o Bahia, o primeiro time na zona de rebaixamento para a Série B. Dos times que estão no Z4, a Chapecoense já está rebaixada, o Grêmio na vice lanterna tem 92% de chance de cair, o Sport com 99% e o Bahia com 28%.
Os outros times perto do São Paulo tem números parecidos. Atlético-GO com 16%, Juventude com 27%, Athletico-PR com 12%, Cuiabá com 9% e Santos com 7%. Nas últimas cinco partidas, o Tricolor vem com resultados instáveis. São duas vitórias, duas derrotas e um empate.
O elenco do São Paulo se prepara para enfrentar o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi. O time comandado por Rogério ceni ainda jogará contra Sport, Grêmio, Juventude e América-MG antes do fim da competição nacional.