Depois de perder duas posições no Brasileirão, São Paulo faz penúltimo treino para duelo contra o Juventude

Horas depois de cair das 12ª para a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, que teve as suas 35ª e 36ª rodadas finalizadas apenas na noite da última sexta-feira, o São Paulo realizou na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda, o seu penúltimo treinamento visando o confronto com o Juventude, nesta próxima segunda, às 19h, no Morumbi, pela 37ª jornada da competição nacional.
Os jogadores participaram de uma atividade com bola no gramado sob o comando do técnico Rogério Ceni, que tenta fazer o Tricolor reagir depois da derrota por 3 a 0 para o Grêmio, sofrida na última quinta-feira à noite, em Porto Alegre. Com este resultado ruim, a equipe são-paulina continuou sob risco de rebaixamento à Série B, antes de descer postos na tabela na sexta.
Com 45 pontos, o Tricolor caiu do 12º para o 14º lugar ao ser ultrapassado por Atlético-GO e Athletico-PR, que subiram respectivamente para 11º, com 47 pontos, e 13º, com os mesmos 45 do São Paulo. O Furacão está na frente por ter mais vitórias (13 a 10) que o time paulista, primeiro critério de desempate.
O time goiano deu um bom salto na tabela ao bater a lanterna e rebaixada Chapecoense por 1 a 0, em Chapecó, enquanto o Athletico superou o Cuiabá pelo mesmo placar, em Curitiba. Já o Juventude, próximo rival do Tricolor, estacionou nos 43 pontos ao ser derrotado pelo Fortaleza, também por 1 a 0, no Castelão, fechando a 36ª rodada na 15ª colocação da competição nacional.A partida diante do clube gaúcho na segunda-feira marcará a despedida da equipe dos seus torcedores no Morumbi neste ano. Depois deste confronto, o time fechará a sua campanha no Campeonato Brasileiro contra o América-MG, na próxima quinta, às 21h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte.
Uma provável escalação do São Paulo para o duelo de segunda-feira é a seguinte: Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno (Marquinhos); Rigoni e Calleri.
Em meio ao cenário atual de pandemia, os treinamentos do São Paulo seguem sendo realizados sem a presença de jornalistas no CT e as informações sobre as atividades são divulgadas pelo clube, que se limitou a relatar o seguinte em seu site oficial neste sábado: "Após exercícios regenerativos na reapresentação da última sexta (3) - depois de enfrentar o Grêmio em Porto Alegre -, os titulares treinaram no gramado com o técnico Rogério Ceni nesta manhã".
Até a última partida na capital gaúcha, o treinador não contava com os meio-campistas William e Luan, que se recuperam de lesões. O último deles, entretanto, já vinha treinando com o elenco tricolor nesta semana e tem chances de voltar a ser relacionado pelo comandante para os confrontos finais deste Brasileirão. Já o atacante Luciano, que precisou ser operado após sofrer uma fratura no punho, é desfalque certo para a partida desta segunda-feira.