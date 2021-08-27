Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Depois de 'flerte' com o Z4, Figueirense chega em reta final sonhando com G4

Pela Série C do Brasileirão, equipe do técnico Jorginho tem distância de apenas três pontos para o primeiro time classificado em sua chave...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 14:58

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 14:58

Crédito: Time está em 6° lugar no Grupo B (Patrick Floriani/Figueirense
Depois de viver especialmente dias de "vacas magras" no primeiro semestre de 2021 e também no início da disputa da Série C, o Figueirense chega na reta final do torneio nacional se permitindo sonhar com a classificação para o mata-mata da terceira divisão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNeste momento, o Figueira é o sexto colocado do Grupo B com 19 pontos ganhos sendo que o quarto colocado, o Ituano, possui somente três unidades a mais do que o Furacão do Estreito.
Além disso, o time vem embalado de duas vitórias consecutivas (Paraná e Mirassol) em resultados que mudaram drásticamente o astral do plantel.
A questão da formatação da tabela pensando nas cinco rodadas derradeiras na etapa de classificação também dá esperança ao torcedor do Alvinegro. Depois de encarar no domingo (29) o Ypiranga, no Scarpelli, o Figueirense vai justamente até Itu para fazer o confronto direto com a equipe paulista no embate marcado às 20h (de Brasília) do próximo dia 6 de setembro.
Elenco reforçado
Para seguir pensando em classificação, o clube ainda reforço seu elenco nesta semana com a confirmação de negócio tratado como certo nos últimos dias. O lateral-esquerdo Eltinho, depois de se desvincular do Juventude, foi não só anunciado como também já está treinando com o restante do elenco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

figueirense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados