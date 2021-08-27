Depois de 'flerte' com o Z4, Figueirense chega em reta final sonhando com G4

Crédito: Time está em 6° lugar no Grupo B (Patrick Floriani/Figueirense

Depois de viver especialmente dias de "vacas magras" no primeiro semestre de 2021 e também no início da disputa da Série C, o Figueirense chega na reta final do torneio nacional se permitindo sonhar com a classificação para o mata-mata da terceira divisão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNeste momento, o Figueira é o sexto colocado do Grupo B com 19 pontos ganhos sendo que o quarto colocado, o Ituano, possui somente três unidades a mais do que o Furacão do Estreito.

Além disso, o time vem embalado de duas vitórias consecutivas (Paraná e Mirassol) em resultados que mudaram drásticamente o astral do plantel.

A questão da formatação da tabela pensando nas cinco rodadas derradeiras na etapa de classificação também dá esperança ao torcedor do Alvinegro. Depois de encarar no domingo (29) o Ypiranga, no Scarpelli, o Figueirense vai justamente até Itu para fazer o confronto direto com a equipe paulista no embate marcado às 20h (de Brasília) do próximo dia 6 de setembro.

Elenco reforçado