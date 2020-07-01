Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Depois de fechar com Hakimi, Tonali é o novo objetivo da Inter de Milão

Jogador é um dos destaques do Brescia e desperta a atenção de gigantes europeus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2020 às 18:03

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 18:03

Crédito: Divulgação / Brescia
Perto de anunciar a contratação do lateral-direito Achraf Hakimi, que estava no Borussia Dortmund, mas pertence ao Real Madrid, a Inter de Milão já se mira para um novo objetivo. E segundo a imprensa italiana, o clube tem interesse na aquisição de Sandro Tonali, meio-campista do Brescia.
O 'novo Pirlo', como é chamado, tem 20 anos e é um dos poucos destaques do clube que vem lutando contra o rebaixamento. A informação é do jornalista Gianluca Di Marzio, da "Sky Sport Itália", referência quando o assunto é mercado de transferências.
Ainda de acordo com o repórter, o Brescia deseja receber 50 milhões de euros (quase R$ 302 milhões) para liberar a promessa. A Internazionale, no entanto, quer abaixar a pedida e está disposta a oferecer entre 30 e 35 milhões de euros (entre R$ 181 e R$ 211 milhões).E MAIS:Caio Henrique chega à Espanha e se diz feliz por voltar ao AtléticoA festa acabou: Klopp quer Liverpool focado para enfrentar CityBuscando se garantir nas competições europeias, Atalanta recebe NapoliDiego Carlos celebra sucesso no Sevilla: 'Estamos muito concentrados'Real Madrid pode abrir vantagem na liderança caso vença Getafe E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados