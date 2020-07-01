Depois de fechar com Hakimi, Tonali é o novo objetivo da Inter de Milão

Perto de anunciar a contratação do lateral-direito Achraf Hakimi, que estava no Borussia Dortmund, mas pertence ao Real Madrid, a Inter de Milão já se mira para um novo objetivo. E segundo a imprensa italiana, o clube tem interesse na aquisição de Sandro Tonali, meio-campista do Brescia.
O 'novo Pirlo', como é chamado, tem 20 anos e é um dos poucos destaques do clube que vem lutando contra o rebaixamento. A informação é do jornalista Gianluca Di Marzio, da "Sky Sport Itália", referência quando o assunto é mercado de transferências.
Ainda de acordo com o repórter, o Brescia deseja receber 50 milhões de euros (quase R$ 302 milhões) para liberar a promessa. A Internazionale, no entanto, quer abaixar a pedida e está disposta a oferecer entre 30 e 35 milhões de euros (entre R$ 181 e R$ 211 milhões).E MAIS:Caio Henrique chega à Espanha e se diz feliz por voltar ao AtléticoA festa acabou: Klopp quer Liverpool focado para enfrentar CityBuscando se garantir nas competições europeias, Atalanta recebe NapoliDiego Carlos celebra sucesso no Sevilla: 'Estamos muito concentrados'Real Madrid pode abrir vantagem na liderança caso vença Getafe E MAIS: