Depois de fechar com Hakimi, Tonali é o novo objetivo da Inter de Milão

Crédito: Divulgação / Brescia

Perto de anunciar a contratação do lateral-direito Achraf Hakimi, que estava no Borussia Dortmund, mas pertence ao Real Madrid, a Inter de Milão já se mira para um novo objetivo. E segundo a imprensa italiana, o clube tem interesse na aquisição de Sandro Tonali, meio-campista do Brescia.

O 'novo Pirlo', como é chamado, tem 20 anos e é um dos poucos destaques do clube que vem lutando contra o rebaixamento. A informação é do jornalista Gianluca Di Marzio, da "Sky Sport Itália", referência quando o assunto é mercado de transferências.