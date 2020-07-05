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futebol

Depois de duas derrotas seguidas, Benfica volta a vencer pelo Português

Com a vitória, Aves podem continuar na cola do Porto em caso de tropeço do líder...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 22:20

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 22:20

Crédito: Manuel de ALMEIDA / POOL / AFP
Pela 30ª rodada do Campeonato Português, o Benfica venceu o Boavista por 3 a 1. André Almeida, Pizzi e Gabriel marcaram para os mandantes, enquanto Dulanto diminuiu para os visitantes.
FINALMENTEApós duas derrotas seguidas, o Benfica voltou a vencer. Além da vitória, os mandantes fizeram uma boa partida e sem muitos problemas.
GOL BRASILEIROGabriel, em boa fase, marcou o terceiro gol do Benfica, aos 42 minutos do primeiro tempo. O brasileiro vive um bom momento em Portugal.
SERÁ QUE DÁ?Com a vitória, o Benfica chegou aos 67 pontos. O Porto tem 70 pontos, mas ainda não jogou na rodada. Em caso de tropeço do líder, o Benfica poderia diminuir essa vantagem.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS​Pela 31ª rodada do Campeonato Português, o Benfica visitará o Famalicão, na próxima quinta-feira (9), às 17h30. Na quarta-feira (8), o Boavista receberá o Marítimo, às 15h.

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