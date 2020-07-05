Depois de duas derrotas seguidas, Benfica volta a vencer pelo Português

Crédito: Manuel de ALMEIDA / POOL / AFP

Pela 30ª rodada do Campeonato Português, o Benfica venceu o Boavista por 3 a 1. André Almeida, Pizzi e Gabriel marcaram para os mandantes, enquanto Dulanto diminuiu para os visitantes.

FINALMENTEApós duas derrotas seguidas, o Benfica voltou a vencer. Além da vitória, os mandantes fizeram uma boa partida e sem muitos problemas.

GOL BRASILEIROGabriel, em boa fase, marcou o terceiro gol do Benfica, aos 42 minutos do primeiro tempo. O brasileiro vive um bom momento em Portugal.

SERÁ QUE DÁ?Com a vitória, o Benfica chegou aos 67 pontos. O Porto tem 70 pontos, mas ainda não jogou na rodada. Em caso de tropeço do líder, o Benfica poderia diminuir essa vantagem.