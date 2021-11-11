Depois de dois meses, Bruno Alves volta a ser titular do São Paulo

O zagueiro Bruno Alves voltou a ser titular do São Paulo no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, na última quarta-feira, no Castelão. O jogador não começava uma partida desde o dia 12 de setembro, na derrota por 2 a 1 do Tricolor para o Fluminense, no Maracanã, ainda com Hernán Crespo. Foram 12 partidas no banco de reservas, sendo usado em duas delas, contra Atlético-GO e Corinthians. De acordo com o 'Footstats', Bruno foi o segundo jogador com mais passes do São Paulo diante do Fortaleza, com 47, sendo 43 certos e quatro errados. Além disso, foram três desarmes realizados pelo zagueiro, contribuindo para a proteção da defesa são-paulina.