Depois de derrota no clássico, Borussia visita o lanterna para se recuperar na Bundesliga

A derrota no clássico contra o Bayern de Munique já é página virada no Borussia Dortmund. O clube agora se prepara para pegar o lanterna do Campeonato Alemão, Paderborn, neste domingo, às 13h (de Brasília). O jogo acontece na Benteler Arena. A Fox Sports transmite a partida.
RESPIRANDO POR APARELHOSO time da casa chega para a partida com a corda no pescoço e já está praticamente rebaixado. Com 19 pontos, só um milagre livra a equipe da queda para a segunda divisão alemã.
O técnico Steffen Baumgart não terá à disposição o volante Klaus Gjasula, suspenso, e o zagueiro Luca Kilian, que está machucado.
- Encontramos um adversário cuja qualidade não precisamos falar. O Borussia Dortmund é um dos melhores times da Alemanha - disse Baumgart.
TÍTULO BEM MAIS LONGEDepois da derrota por 1 a 0 para o Bayern na última rodada, a chance de título praticamente foi extinta no Signal Iduna Park. O clube agora está a sete pontos da equipe bávara, restando somente seis jogos para o término da competição.
O técnico Lucien Favre terá desfalques para a partida. O atacante Erling Haaland tem uma lesão no joelho e não enfrentará o Paderborn. O volante Mahmoud Dahoud também sofreu uma lesão no joelho e não atua mais na temporada. Além desses dois, Dan-Axel Zagadou , Nico Schulz e Marco Reus, que já estavam fora por lesão, ainda não podem jogar.
- Queremos continuar como estivemos na segunda metade da temporada, como fizemos após o reinício do coronavírus, como fizemos contra o Schalke, o Wolfsburg e até o Bayern - disse Favre.
PROVÁVEIS TIMESPaderborn: Zingergie; Jans, Hunemeier, Schonlau e Collins; Antwi-Adjei, Vasiliadis, Ritter e Proger; Srbeny e Mamba.
Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels e Akanji; Hakimi, Witsel, Emre Can e Guerreiro; Sancho, Perigo e Brandt.

SONHANDO COM CHAMPIONS, GLADBACH RECEBE O UNION BERLIN
Em Mönchengladbach, o outro Borussia entra em campo neste domingo. O clube alvinegro enfrenta o Union Berlin, em casa, às 10h (de Brasília). A ESPN Brasil transmite a partida.
Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi e Bensebaini; Kramer, Nauhaus, Hofmann, Stindl e Thuram; Plea.
Union Berlin: Gikiewicz; Subotic, Schlotterbeck e Friedrich; Trimmel, Gentner, Mees e Ryerson; Bulter, Andersson e Ingvartsen.