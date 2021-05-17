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Depois de defender a Inter de Limeira no Paulistão, Ferrugem espera definir sua situação

Em boa condição física, o volante quer disputar alguma divisão do Brasileirão-2021...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 20:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 20:32
Crédito: Divulgação/Inter de Limeira
Com passagens pela Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, que defendeu a Inter de Limeira no primeiro semestre, falou sobre o desejo de definir sua vida nos próximos dias. Para ele, a ideia é estar em um Brasileiro no segundo semestre.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Confira brasileiros que sem espaço no exterior e podem reforçar o seu clube
- Tive essa importante passagem na Inter de Limeira e agradeço ao clube por esses meses. Estou muito motivado para esse segundo semestre. Estamos conversando para definirmos tudo nos próximos dias. Minha ideia é fazer uma boa sequência nos próximos meses - afirmou.
O atleta ainda falou que está 'voando' fisicamente.
- Fisicamente estou muito bem, 110%, e pronto para o segundo semestre. Espero definir logo a minha situação para iniciar os trabalhos em um novo clube o quanto antes.

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