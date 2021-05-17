Depois de defender a Inter de Limeira no Paulistão, Ferrugem espera definir sua situação

Crédito: Divulgação/Inter de Limeira

Com passagens pela Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, que defendeu a Inter de Limeira no primeiro semestre, falou sobre o desejo de definir sua vida nos próximos dias. Para ele, a ideia é estar em um Brasileiro no segundo semestre.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- Tive essa importante passagem na Inter de Limeira e agradeço ao clube por esses meses. Estou muito motivado para esse segundo semestre. Estamos conversando para definirmos tudo nos próximos dias. Minha ideia é fazer uma boa sequência nos próximos meses - afirmou.

O atleta ainda falou que está 'voando' fisicamente.