Depois de apenas seis jogos, Thiago Larghi é mandado embora do Goiás

Crédito: Divulgação/Goiás

Tendo pouco mais de um mês desde a sua contratação por parte do Goiás, o técnico Thiago Larghi já não é mais o comandante do Esmeraldino. Em comunicado emitido nas redes sociais, o clube informou da decisão tomada em reunião nessa segunda-feira (28).

Com inclusive destacou em seu comunicado, Larghi esteve na direção do Goiás em apenas seis partidas com o retrospecto de uma vitória, dois empates e três derrotas.

A repercussão da decisão tomada pela diretoria do clube goiano, pelo menos mediante os comentários da postagem feita sobre a demissão, demonstraram um alto grau de irritação por parte dos torcedores com críticas tanto ao presidente Hailé Pinheiro como também ao ex-jogador do clube e hoje dirigente Harlei.