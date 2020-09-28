Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Depois de apenas seis jogos, Thiago Larghi é mandado embora do Goiás

Comunicado do Esmeraldino sobre a saída do ex-técnico do Atlético-MG rendeu enxurrada de críticas nas redes sociais...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 18:00
Crédito: Divulgação/Goiás
Tendo pouco mais de um mês desde a sua contratação por parte do Goiás, o técnico Thiago Larghi já não é mais o comandante do Esmeraldino. Em comunicado emitido nas redes sociais, o clube informou da decisão tomada em reunião nessa segunda-feira (28).
Com inclusive destacou em seu comunicado, Larghi esteve na direção do Goiás em apenas seis partidas com o retrospecto de uma vitória, dois empates e três derrotas.
A repercussão da decisão tomada pela diretoria do clube goiano, pelo menos mediante os comentários da postagem feita sobre a demissão, demonstraram um alto grau de irritação por parte dos torcedores com críticas tanto ao presidente Hailé Pinheiro como também ao ex-jogador do clube e hoje dirigente Harlei.
Confira:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados