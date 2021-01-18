Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Depois de anunciar Ozil, Fenerbahçe sonha com a contratação de Hazard

O ex-presidente Hasan Cetinkaya disse que o belga admitiu que jogará um dia pelo clube turco. Ideia é de um empréstimo até o final da temporada, que deve ser recusado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jan 2021 às 09:42

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 09:42

Crédito: ANTONIO VILLALBA / REAL MADRID
Após fechar com Mesut Ozil, o Fenerbahçe mira alto e quer Eden Hazard. Em entrevista ao site "Ajanssport", o ex-presidente Hasan Cetinkaya revelou que o atacante belga já admitiu o desejo de atuar pelo clube turco.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
- O Hazard é um velho amigo. Eu o conheço desde os 15 anos, quando ainda jogava no Lille. Na época, ele tinha uma simpatia incrível pelo Fenerbahçe e me disse que jogaria aqui um dia.De acordo com o site turco, o Fenerbahçe estuda oferecer ao Real Madrid uma proposta de empréstimo pelo belga. Porém, conforme publica o "Sport", os merengues deverão recusar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados