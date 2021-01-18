Depois de anunciar Ozil, Fenerbahçe sonha com a contratação de Hazard

Após fechar com Mesut Ozil, o Fenerbahçe mira alto e quer Eden Hazard. Em entrevista ao site "Ajanssport", o ex-presidente Hasan Cetinkaya revelou que o atacante belga já admitiu o desejo de atuar pelo clube turco.

- O Hazard é um velho amigo. Eu o conheço desde os 15 anos, quando ainda jogava no Lille. Na época, ele tinha uma simpatia incrível pelo Fenerbahçe e me disse que jogaria aqui um dia.De acordo com o site turco, o Fenerbahçe estuda oferecer ao Real Madrid uma proposta de empréstimo pelo belga. Porém, conforme publica o "Sport", os merengues deverão recusar.