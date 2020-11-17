Dependendo apenas dela para avançar na Liga das Nações, Itália recebe a rebaixada Bósnia

Crédito: Divulgação/Itália

O Grupo 1 da Liga das Nações será marcado por um duelo de opostos. Enquanto a Itália precisa apenas dela para avançar na competição, a Bósnia já está rebaixada para a Liga B. A partida entre as duas seleções ocorre nesta quarta-feira (18), às 16h45 (horário de Brasília).Por um lado, a Itália pode avançar sem depender do resultado entre Holanda e Polônia. Caso vença a Bósnia, estará classificada. Se não conquistar os três pontos, terá que torcer por um empate na outra partida.

A Bósnia, por sua vez, já está rebaixada para a Liga B da próxima Liga das Nações. Em cinco partidas, foram dois empates e três derrotas. Não sabe o que é vencer nessa edição.