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Dependendo apenas dela para avançar na Liga das Nações, Itália recebe a rebaixada Bósnia

Caso vença a partida, a seleção italiana estará classificada. Se não conquistar
os três pontos, pode perder a vaga para Holanda ou Polônia...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 16:39

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 16:39

Crédito: Divulgação/Itália
O Grupo 1 da Liga das Nações será marcado por um duelo de opostos. Enquanto a Itália precisa apenas dela para avançar na competição, a Bósnia já está rebaixada para a Liga B. A partida entre as duas seleções ocorre nesta quarta-feira (18), às 16h45 (horário de Brasília).Por um lado, a Itália pode avançar sem depender do resultado entre Holanda e Polônia. Caso vença a Bósnia, estará classificada. Se não conquistar os três pontos, terá que torcer por um empate na outra partida.
A Bósnia, por sua vez, já está rebaixada para a Liga B da próxima Liga das Nações. Em cinco partidas, foram dois empates e três derrotas. Não sabe o que é vencer nessa edição.
- É verdade, a Bósnia não conseguiu grandes resultados, mas sempre nos criou grandes problemas. Dzeko estará ausente, mas a Bósnia tem outros jogadores fortes na equipe e teremos de ser bons. Mancini lamenta muito não estar presente, tentaremos não tornar a sua ausência um fardo. Nós construímos a possibilidade de terminar o grupo na liderança, seria ruim não terminar em primeiro. No entanto, sabemos que vamos enfrentar uma equipe que não vai dar nada de graça - disse Alberico Evani, que comandará a Itália na partida, uma vez que Mancini está com Covid-19.

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