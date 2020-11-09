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futebol

Depay não garante permanência no Lyon até o fim da temporada

Atacante holandês esteve perto do Barcelona na última janela de transferências e pode ser contratado em janeiro. Jogador tem contrato até junho de 2021 com a equipe francesa...

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 08:20

LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 08:20
Crédito: FRANCOIS LO PRESTI / POOL / AFP
Após a vitória do Lyon contra o Saint-Étienne por 2 a 1 pelo Campeonato Francês, o atacante Memphis Depay não garantiu que sua permanência até o final da temporada. O Barcelona é o principal interessado nos serviços do holandês, que termina contrato com sua equipe em junho de 2021.
- Eu não vou fazer promessas que não posso cumprir (sobre o futuro no Lyon). O Lyon tem que aproveitar minha presença aqui e agora. Eu tenho que aproveitar por estar aqui e é o que trato de fazer todos os dias. Eu gosto de treinar e tento ser positivo diariamente.Há algumas semanas o atacante já havia reclamado sobre a falta de ambição por títulos da equipe francesa. Apesar da aparente insatisfação, Carlos Tusquets, presidente em exercício no Barcelona até novas eleições serem realizadas, afirmou que não poderá realizar nenhuma contratação em janeiro sem que algum atleta deixe a equipe.

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