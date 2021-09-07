Depay marca três vezes, Holanda goleia Turquia e assume a liderança do Grupo G das Eliminatórias

A Holanda goleou a Turquia por 6 a 1, na Johan Cruijff Arena, pela sexta rodada do Grupo G das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Os holandeses dominaram a posse de bola e foram superiores na partida. Com a vitória, a Seleção Holandesa assumiu a liderança do grupo enquanto a Turquia caiu para a 3º colocação, já que a Noruega também venceu nesta rodada.
A Holanda abriu o placar bem cedo, com Klaassen, aos 2 minutos do primeiro tempo. A jogada começou com Berghuis que cruzou da direita para Klaassen, que ajeitou para Depay, que logo devolveu para o meia do Ajax marcar o primeiro gol da partida.
QUE ASSISTÊNCIA!A seleção holandesa não demorou para marcar o segundo gol da partida. Memphis Depay recebeu a bola no meio, tocou para Klaassen que, de costas, acertou um lindo passe para Depay finalizar e marcar o segundo gol do jogo, aos 16 minutos.
HAT-TRICK DE DEPAYApós marcar o segundo gol da partida para a Holanda, Memphis Depay ampliou ainda mais a vantagem e marcou mais dois gols. O segundo gol do jogador foi em uma cobrança de pênalti de cavadinha e, o terceiro, de cabeça dentro da pequena área. Com esse hat-trick pela Holanda, Depay empata com Cruyff e entra na lista dos 10 maiores goleadores da história da seleção holandesa, com 33 gols.
SEQUÊNCIAAmbas as seleções voltam a campo somente no dia 08/10, pela sétima rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Holanda vai enfrentar a Letônia, enquanto a Turquia vai duelar com a Noruega.