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futebol

Depay e Barcelona possuem acordo verbal por quatro anos de contrato

Atacante do Lyon está próximo de acerto oficial com o clube catalão, mas há indefinição sobre quando o holandês irá se juntar ao time comandado por Ronald Koeman...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 10:01

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 10:01

Crédito: Depay pode estar com os dias contatos no futebol francês (PHILIPPE DESMAZES / AFP
Memphis Depay e Barcelona possuem um acordo verbal para a assinatura do atacante holandês por quatro anos, segundo o “Mundo Deportivo”. O jogador está disposto a adequar o salário de sua primeira temporada em uma nova realidade econômica por conta da crise financeira vivida pelo clube.Ainda não há informações sobre quando Depay irá chegar à Catalunha. Com contrato até junho de 2021, o Lyon pode facilitar sua saída em janeiro e receber algum valor pelo jogador ou irá perdê-lo de graça ao final da temporada. No entanto, o técnico Ronald Koeman quer o holandês o quanto antes, principalmente após a lesão de Ansu Fati.
O comandante do Barça afirmou que o holandês pode atuar como um nove nato, apesar de haver desconfiança. Os dois se conhecem por terem trabalhado juntos na seleção dos Países Baixos e a chegada também visa suprir uma possível saída de Lionel Messi. Em 10 partidas pelo Campeonato Francês na temporada, Depay tem cinco gols e três assistências.

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