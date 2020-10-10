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futebol

Depay despista sobre possível ida ao Barcelona: 'Vamos ver'

Atacante holandês era o alvo prioritário de Ronald Koeman na última
janela de transferências, mas negócio acabou não se concretizando...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 out 2020 às 15:03

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 15:03

Crédito: Damien LG/Lyon
Alvo de Ronald Koeman na última janela de transferências, Memphis Depay pode deixar o Lyon. Com contrato se encerrando em junho de 2021, o atacante holandês despistou sobre uma possível saída do clube francês.
- Vamos ver. Daqui a pouco estamos em janeiro. Temos que esperar para ver como as coisas se desenrolam. Não estou dizendo que vou sair, mas tenho certeza que existem clubes que vão perguntar por mim. Tenho 26 anos e estou quase livre. É normal - disse ao "AD.nl".Depay chegou ao Lyon em 2017 após fraca passagem pelo Manchester United. Pelo clube francês, soma 144 jogos, 58 gols e 43 assistências.

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