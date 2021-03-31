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Departamento médico 'vazio' é um dos trunfos de Crespo no São Paulo

Apenas Walce e Paulinho Boia estão em recuperação de lesões, o que facilita o entendimento da comissão técnica do elenco do Tricolor...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 11:48

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 11:48
Crédito: Twitter/São Paulo
Ao contrário das últimas temporadas, onde sofreu com lesões de jogadores, o São Paulo desse ano não vem tendo muitos atletas em recuperação longa ou mesmo com novas lesões. Carneiro foi mais um: relembre gringos que não deixaram saudade no São Paulo
Isso pode ser um aliado para o técnico Hernán Crespo, que vem utilizando o período sem jogos para realizar treinamentos e conhecer o elenco que tem em mãos. Dos jogadores do plantel, apenas Walce e Paulinho Boia estão entregues ao departamento médico.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Na última terça-feira, Paulinho integrou parte do treinamento com os companheiros no CT da Barra Funda. Vale destacar que o jogador não está inscrito no Campeonato Paulista e busca por um espaço maior no elenco. Inclusive, ele recusou uma proposta do Vasco para Crespo conhecer melhor o futebol dele no Tricolor.
Já o zagueiro Walce que rompeu o ligamentos do joelho esquerdo em um treino da seleção olímpica em janeiro de 2020, vem correndo no gramado do CT da Barra Funda, ainda sem prazo para retornar.Enquanto isso, Crespo vem seguindo com os treinamentos no Tricolor. Os reforços acertados com o clube já estão treinando, como o zagueiro Miranda, o lateral-direito Orejuela, os meio-campistas William e Benítez e os atacantes Éder e Bruno Rodrigues, que inclusive já estreou.
Vale ressaltar que o São Paulo ainda não sabe quando volta a disputar uma partida oficial, visto que o Campeonato Paulista segue paralisado em razão da pandemia de Covid-19. Para manter o ritmo dos atletas, a comissão técnica vem fazendo jogos treinos com as categorias de base.

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