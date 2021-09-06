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Denúncia de descumprimento da lei por parte de jogadores argentinos foi feita 40 horas antes do jogo

Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde recebeu a primeira denúncia na noite de sexta-feira...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 14:39

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 14:39
Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP
Segundo relatório obtido pelo UOL, a primeira denúncia sobre os quatro jogadores da Seleção Argentina que descumpriram a portaria nº 655 chegou ao Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde ainda na noite desta sexta-feira.
Veja a tabela das EliminatóriasA denúncia informa que os jogadores que chegaram no Brasil ao deixar o Reino Unido desembarcaram no mesmo dia, o que é proibido pela lei criada para impedir o avanço da chegada do coronavírus.
Fernando Ariel Batista, treinador das seleções de base da AFA, foi a pessoa que preencheu todas as declarações, o que também foi informado no relatório que denuncia os jogadores argentinos.
- Destaca-se que representantes da Anvisa salientaram que o descumprimento da normativa sanitária pela seleção argentina e reincidente, e que o auto de infração seria conduzido pela Anvisa do aeroporto e a polícia federal seria comunicada - diz o documento.
O goleiro Emiliano Martínez, o zagueiro Cristian Romero, o volante Lo Celso e o meia Emiliano Buendía não deveriam deixar o hotel até que o pedido de circulação fosse aprovado pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Casa Civil.
A Anvisa também informa que a delegação argentina deveria ficar no hotel até que os órgãos competentes na ocasião, como a própria, o Ministério da Saúde e o Ministério da Casa Civil pudessem emitir um posicionamento final sobre o caso.

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