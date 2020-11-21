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Dentro do G-4, Napoli e Milan fazem clássico pelo Italiano neste domingo; veja outros jogos do dia

Duelo entre terceiro colocado e líder da competição marca o jogo mais aguardado da rodada. Roma, Sassuolo e Inter de Milão também jogam neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 15:49

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 15:49

Crédito: Divulgação/Napoli; Divulgação/Milan
Tem duelo entre dois dos melhores times do Campeonato Italiano neste domingo. Na cidade de Nápoles, o terceiro colocado Napoli recebe o líder Milan. O jogo acontece às 16h45 (de Brasília), no Estádio San Paolo, válido pela oitava rodada da competição.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoDE OLHO NO TOPO​Separados por três pontos na tabela, Napoli e Milan querem continuar entre os melhores da competição. O time de Gattuso vem de vitória sobre o Bologna após perder para o vice-líder Sassuolo. Já os rubro-negros, ainda invictos no torneio, sofreram para empatar com o Hellas Verona na última rodada.
DESFALQUESNo Napoli, apenas o atacante Victor Osimhen é dúvida, já que o jogador se machucou na Data-Fifa a serviço da Nigéria. Pelo lado do Milan, o português Rafael Leão está de fora. Na área técnica, o técnico Stefano Pioli e seu auxiliar, Giacomo Murelli, estão com Covid-19 e não comandam a equipe. O ex-zagueiro Daniele Bonera ficará à beira do campo.
PROVÁVEIS TIMES​Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko, Lozano, Elmas e Insigne; Mertens.
Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernández; Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic; Ibrahimovic.ROMA, SASSUOLO E INTER DE MILÃO EM CAMPOBrigando também na parte de cima da tabela, a Roma recebe o Parma​ neste domingo. Vice-líder, o Sassuolo visita o Hellas Verona. Já a Inter de Milão recebe o Torino. Todas as partidas acontecem às 11h (de Brasília).
Outros jogos:​Fiorentina x Benevento - 8h30​Sampdoria x Bologna - 11hUdinese x Genoa - 14h

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