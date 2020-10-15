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'Dentro de casa, vamos fazer de tudo para mostrar nossa força', destaca Daniel Paulista

Treinador aproveitou para exaltar a força do plantel do Dragão que, no próximo sábado (17), recebe em Aracaju o lanterna da Série B, o Oeste...
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Publicado em 

15 out 2020 às 10:50

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 10:50

Crédito: Ascom/ADC
O técnico Daniel Paulista, do Confiança, afirmou que as expectativas são as melhores possíveis para a partida diante do Oeste, no Batistão, neste sábado (17) às 16h30, válida pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. A equipe sergipana está com 19 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela.
O treinador salientou que será um jogo difícil, mas destacou que oConfiança precisar impor o ritmo em seus domínios.
- A gente vem em uma sequência boa de resultados. São quatro partidassem derrotas e, com isso, crescemos na competição. Tivemos uma semanapara nos preparar. O adversário também precisa pontuar, mas, dentro decasa, vamos fazer de tudo para mostrar nossa força - afirmou ocomandante.
Daniel Paulista não sabe se terá todos os atletas à disposição, porém isso não o impediu de elogiar a qualidade do grupo.
- Antes dessa semana sem jogos, emendamos uma sequência de cincopartidas em 12 dias. Foi desgastante para todo o grupo. Temos algunsjogadores lesionados, mas todos têm dado uma resposta positiva quandosolicitados - concluiu.

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