'Dentro de casa, vamos fazer de tudo para mostrar nossa força', destaca Daniel Paulista

Crédito: Ascom/ADC

O técnico Daniel Paulista, do Confiança, afirmou que as expectativas são as melhores possíveis para a partida diante do Oeste, no Batistão, neste sábado (17) às 16h30, válida pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. A equipe sergipana está com 19 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela.

O treinador salientou que será um jogo difícil, mas destacou que oConfiança precisar impor o ritmo em seus domínios.

- A gente vem em uma sequência boa de resultados. São quatro partidassem derrotas e, com isso, crescemos na competição. Tivemos uma semanapara nos preparar. O adversário também precisa pontuar, mas, dentro decasa, vamos fazer de tudo para mostrar nossa força - afirmou ocomandante.

Daniel Paulista não sabe se terá todos os atletas à disposição, porém isso não o impediu de elogiar a qualidade do grupo.