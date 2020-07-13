Dentro da Liga dos Campeões, Guardiola quer reforços pro City

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Após ter a decisão de proibição de jogar a Liga dos Campeões, o Manchester City buscará reforços. Pep Guardiola, treinador do clube, já tem nomes para a equipe contratar.

O principal alvo do Manchester City é Kalidou Koulibaly, do Napoli. O zagueiro vem fazendo grandes temporadas e o negócio deve girar em torno de 80 milhões de euros (cerca de R$ 483 milhões).