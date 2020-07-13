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futebol

Dentro da Liga dos Campeões, Guardiola quer reforços pro City

Técnico espanhol já mapeou as possíveis contratações do clube inglês...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 16:03

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 16:03

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
Após ter a decisão de proibição de jogar a Liga dos Campeões, o Manchester City buscará reforços. Pep Guardiola, treinador do clube, já tem nomes para a equipe contratar.
O principal alvo do Manchester City é Kalidou Koulibaly, do Napoli. O zagueiro vem fazendo grandes temporadas e o negócio deve girar em torno de 80 milhões de euros (cerca de R$ 483 milhões).
Além disso, Guardiola também quer Ben Chilwell, do Leicester, para a lateral-esquerda, Jack Grealish, do Aston Villa, ou Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, para o meio-campo, e um atacante para substituir Leroy Sané.

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