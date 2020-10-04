Dentinho marca e livra Shakhtar Donetsk de derrota no Ucraniano

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Atual campeão, o Shakhtar Donetsk manteve a invencibilidade no Campeonato Ucraniano, com direito a gol do atacante Dentinho, neste domingo. Aos 30 minutos da etapa final, quando o time perdia de 2 a 1 para o Desna, o atacante foi convocado pelo técnico português Luis Castro para entrar na partida. Dois minutos mais tarde, o ex-jogador do Corinthians foi decisivo e decretou o empate em 2 a 2.

Dentinho, que já conquistou 15 títulos pelo clube ucraniano, evidenciou que o seu principal objetivo é ajudar a equipe a obter mais taças.

- A alegria é grande por ajudar o time mais uma vez. Estou trabalhando muito forte e acredito que aproveitei a chance. Esse gol significa muito para mim. Gostaria de dedicar esse momento a minha esposa e aos meus filhos, que sempre estão ao meu lado nos momentos mais difíceis. O adversário impôs uma dificuldade muito grande para a nossa equipe e esse ponto precisa ser valorizado Agora é pensar no próximo jogo - disse.