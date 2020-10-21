Dentinho elogia empenho do Shakhtar na vitória sobre o Real Madrid: 'Vitória para lavar a alma'

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A vitória do Shakhtar por 3 a 2 sobre o Real Madrid, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, teve um sentimento especial para Dentinho. Um dos remanescentes da equipe da Ucrânia na última vez em que os dois se enfrentaram, em 2015, o atacante, que marcou um gol naquela ocasião, comemorou o resultado positivo obtido sobre os espanhóis.

- Foi uma vitória para lavar a alma. Hoje consegui ajudar a construir um bom placar mais uma vez. A postura da equipe precisa ser enaltecida. Passamos por cima de todas as dificuldades, que foram muitas. Mostramos que temos um grupo qualificado e que dá conta do recado quando é solicitado. Não merecíamos outro resultado. Estão todos de parabéns - disse.

Dentinho participou da construção do primeiro gol do Shakhtar e foi fundamental no segundo gol, marcado contra pelo zagueiro Varane.