Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dentinho elogia empenho do Shakhtar na vitória sobre o Real Madrid: 'Vitória para lavar a alma'
futebol

Dentinho elogia empenho do Shakhtar na vitória sobre o Real Madrid: 'Vitória para lavar a alma'

Brasileiro participa de dois gols do Shakhtar e parabeniza espírito de luta e poder da equipe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2020 às 19:58

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 19:58

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
A vitória do Shakhtar por 3 a 2 sobre o Real Madrid, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, teve um sentimento especial para Dentinho. Um dos remanescentes da equipe da Ucrânia na última vez em que os dois se enfrentaram, em 2015, o atacante, que marcou um gol naquela ocasião, comemorou o resultado positivo obtido sobre os espanhóis.
- Foi uma vitória para lavar a alma. Hoje consegui ajudar a construir um bom placar mais uma vez. A postura da equipe precisa ser enaltecida. Passamos por cima de todas as dificuldades, que foram muitas. Mostramos que temos um grupo qualificado e que dá conta do recado quando é solicitado. Não merecíamos outro resultado. Estão todos de parabéns - disse.
Dentinho participou da construção do primeiro gol do Shakhtar e foi fundamental no segundo gol, marcado contra pelo zagueiro Varane.
- Não é qualquer equipe que consegue vencer o Real Madrid. Precisamos, sim, comemorar, mas não podemos esquecer que o nosso grupo é extremamente complicado e já teremos mais uma partida muito difícil na próxima terça-feira - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados