Dentinho celebra vitória, ‘gol de cinema’ do Shakhtar e projeta duelo com a Roma

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O Shakhtar não encontrou dificuldade para bater o Desna, por 4 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Ucraniano. Apesar do resultado elástico, o destaque da partida ficou por conta do segundo gol da equipe ucraniana, marcado por Salomon, que finalizou após uma linda assistência de Dentinho. Importante em mais um triunfo da equipe ucraniana, o atacante parabenizou a equipe pelo resultado e exaltou o lance protagonizado pela equipe.

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- Acho que esse foi um gol de cinema. O nosso time é muito entrosado e jogadas como essa acabam surgindo. Conseguimos impor o nosso ritmo para conseguir uma importante vitória. Um resultado como esse nos dá moral para tentar reverter a desvantagem que vamos encontrar no próximo jogo - disse.Dentinho se refere ao jogo da próxima quinta-feira, diante da Roma, pelas oitavas de final da Liga Europa. No primeiro jogo entre os times, os italianos levaram a melhor e venceram por 3 a 0. Apesar da vantagem do adversário, Dentinho deixou claro que o campeão ucraniano lutará até o fim para seguir na competição europeia.