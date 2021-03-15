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futebol

Dentinho celebra vitória, ‘gol de cinema’ do Shakhtar e projeta duelo com a Roma

Autor da assistência para o golaço de Solomon na goleada sobre o Desna, atacante confia em recuperação do time ucraniano
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Publicado em 15 de Março de 2021 às 11:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 11:46
Crédito: Divulgação
O Shakhtar não encontrou dificuldade para bater o Desna, por 4 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Ucraniano. Apesar do resultado elástico, o destaque da partida ficou por conta do segundo gol da equipe ucraniana, marcado por Salomon, que finalizou após uma linda assistência de Dentinho. Importante em mais um triunfo da equipe ucraniana, o atacante parabenizou a equipe pelo resultado e exaltou o lance protagonizado pela equipe.
VEJA A TABELA DA LIGA EUROPA
- Acho que esse foi um gol de cinema. O nosso time é muito entrosado e jogadas como essa acabam surgindo. Conseguimos impor o nosso ritmo para conseguir uma importante vitória. Um resultado como esse nos dá moral para tentar reverter a desvantagem que vamos encontrar no próximo jogo - disse.Dentinho se refere ao jogo da próxima quinta-feira, diante da Roma, pelas oitavas de final da Liga Europa. No primeiro jogo entre os times, os italianos levaram a melhor e venceram por 3 a 0. Apesar da vantagem do adversário, Dentinho deixou claro que o campeão ucraniano lutará até o fim para seguir na competição europeia.
- O time da Roma é muito bom e conquistou uma vantagem no primeiro jogo, mas temos uma equipe que já superou muitas dificuldades nas competições europeias e podemos sim reverter esse quadro. Vamos redobrar a nossa atenção e deixar tudo dentro do campo em busca dessa classificação - disse.

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