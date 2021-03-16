Denis se torna goleiro com mais defesas de pênalti no Português

O goleiro Denis, ex-São Paulo, brilhou no último final de semana ao defender um pênalti na vitória do Gil Vicente, fora de casa, contra o Vitória de Guimarães, por 4 a 2. Com isso, ele se tornou o goleiro com mais defesas de pênalti na atual edição do Campeonato Português, com 3 intervenções no total.

- Sempre procuro me preparar para momentos como esse e graças a Deus consegui ajudar a equipe novamente. Fiz uma primeira temporada muito boa aqui em Portugal e fico feliz por estar tendo novamente um bom desempenho com a camisa do Gil Vicente. Tomara que não seja preciso, mas, se tivermos outro pênalti contra, espero conseguir defender e seguir em destaque nesse quesito, o que é algo sempre importante para nós goleiros - disse Denis. Com a vitória sobre o Guimarães, o Gil Vicente assumiu a 13ª posição no Campeonato Português, com 23 pontos. O próximo desafio da equipe será nessa sexta-feira, em casa, contra o Nacional.