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futebol

Denis se torna goleiro com mais defesas de pênalti no Português

Ex-são-paulino brilhou contra Vitória de Guimarães no final de semana e chegou a marca de três penalidades defendidas na competição
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Publicado em 16 de Março de 2021 às 14:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 14:23
Crédito: Divulgação
O goleiro Denis, ex-São Paulo, brilhou no último final de semana ao defender um pênalti na vitória do Gil Vicente, fora de casa, contra o Vitória de Guimarães, por 4 a 2. Com isso, ele se tornou o goleiro com mais defesas de pênalti na atual edição do Campeonato Português, com 3 intervenções no total.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
- Sempre procuro me preparar para momentos como esse e graças a Deus consegui ajudar a equipe novamente. Fiz uma primeira temporada muito boa aqui em Portugal e fico feliz por estar tendo novamente um bom desempenho com a camisa do Gil Vicente. Tomara que não seja preciso, mas, se tivermos outro pênalti contra, espero conseguir defender e seguir em destaque nesse quesito, o que é algo sempre importante para nós goleiros - disse Denis. Com a vitória sobre o Guimarães, o Gil Vicente assumiu a 13ª posição no Campeonato Português, com 23 pontos. O próximo desafio da equipe será nessa sexta-feira, em casa, contra o Nacional.

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