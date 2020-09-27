Denis pega pênalti e Gil Vicente estreia com vitória no Português

O goleiro Denis brilhou hoje ao defender um pênalti na vitória do Gil Vicente sobre o Portimonense, por 1 a 0, na estreia do clube no Campeonato Português. O goleiro evitou que o adversário inaugurasse o placar aos 36 minutos da primeira etapa, quando pulou em seu canto direito para defender a cobrança do zagueiro Lucas Possigno. O gol do Gil Vicente saiu aos 11 minutos do segundo tempo, através do meia Samuel Lino.

- Estou muito feliz por ter conseguido defender o pênalti e mais ainda por termos saído de campo com esse grande resultado. Enfrentamos muitas dificuldades nas últimas semanas por conta da pandemia do covid, mas o grupo se superou e está de parabéns. A temporada passada foi maravilhosa para mim. Começar essa como o pé direito me dá ainda mais confiança para seguir em frente - disse o goleiro.Contratado na temporada passada, Denis foi eleito pelo diário esportivo Record, um dos mais conceituados de Portugal, como melhor goleiro da última edição da liga nacional. O Gil Vicente deveria ter estreado na atual temporada no último final de semana, mas teve seu jogo com o Sporting adiado por causa de um surto de covid-19 em seu elenco.