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futebol

Denis é eleito melhor goleiro do Campeonato Português pelo Record

Importante jornal destacou bom desempenho do brasileiro, que também
foi o jogador com mais partidas disputadas na competição
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LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 16:57

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 16:57

Crédito: Divulgação
O ex-são-paulino Denis foi eleito pelo Record, um dos principais jornais esportivos de Portugal, como o melhor goleiro o Campeonato Português. O bom desempenho com a camisa do Gil Vicente levou o brasileiro a conquistar a primeira posição do ranking do periódico, superando nomes como o do goleiro Vlachodimos, do Benfica, Kieszek, do Rio Ave, 2º e 3º colocados, respectivamente. Além disso, Denis também terminou a temporada como jogador que mais atuou na competição, tendo jogado as 34 partidas do Gil Vicente em sua totalidade.
- É sempre gratificante ter o reconhecimento do seu trabalho, então estou muito feliz pela escolha e pelo fato de ter sido o jogador com mais partidas disputadas no Campeonato Português. Cheguei no Gil Vicente ciente de que esse era um momento importante da minha carreira, onde estava recebendo a primeira chance de atuar na Europa. Graças a Deus, com essa sequência significativa de jogos, ajuda dos companheiros e muita dedicação, consegui dar minha contribuição para ajudar a equipe seguir na Serie A, algo que muitos consideravam difícil no início da disputa - afirmou Denis.
O Gil Vicente voltou a disputar a Série A após 13 anos nas divisões de acesso. O clube terminou a competição na 10ª posição, tendo Denis como um dos principais destaques da campanha.

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