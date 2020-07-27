Denis é eleito melhor goleiro do Campeonato Português pelo Record

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O ex-são-paulino Denis foi eleito pelo Record, um dos principais jornais esportivos de Portugal, como o melhor goleiro o Campeonato Português. O bom desempenho com a camisa do Gil Vicente levou o brasileiro a conquistar a primeira posição do ranking do periódico, superando nomes como o do goleiro Vlachodimos, do Benfica, Kieszek, do Rio Ave, 2º e 3º colocados, respectivamente. Além disso, Denis também terminou a temporada como jogador que mais atuou na competição, tendo jogado as 34 partidas do Gil Vicente em sua totalidade.

- É sempre gratificante ter o reconhecimento do seu trabalho, então estou muito feliz pela escolha e pelo fato de ter sido o jogador com mais partidas disputadas no Campeonato Português. Cheguei no Gil Vicente ciente de que esse era um momento importante da minha carreira, onde estava recebendo a primeira chance de atuar na Europa. Graças a Deus, com essa sequência significativa de jogos, ajuda dos companheiros e muita dedicação, consegui dar minha contribuição para ajudar a equipe seguir na Serie A, algo que muitos consideravam difícil no início da disputa - afirmou Denis.