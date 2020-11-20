Denis defende dois pênaltis, e Gil Vicente avança na Taça de Portugal

Crédito: Divulgação/Gil Vicente

O goleiro Denis foi o grande herói da classificação do Gil Vicente para a quarta fase da Taça de Portugal, nesta sexta-feira. A vaga do duelo com o Oleiros foi decidida nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, e o ex-São Paulo brilhou pegando duas cobranças na disputa, que terminou 4 a 2.

+ Confira a tabela do Campeonato PortuguêsAlém de Denis, o Gil Vicente conta com uma extensa lista de brasileiros. Na partida contra o Oleiros, outros seis foram titulares: Rodrigo, Ygor Nogueira, Lucas Mineiro, Lorency, Mantuan e Miullen. Após o fim da partida, o goleiro falou sobre a felicidade de ter sido decisivo e sobre o bom momento que atravessa com a camisa do clube.

- A decisão por pênaltis é um momento que proporciona essa oportunidade sermos decisivos no gol e graças a Deus consegui ajudar a equipe a conseguir a classificação. Acabei pegando logo a primeira cobrança deles e isso nos deu mais tranquilidade para encarar a disputa.