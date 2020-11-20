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futebol

Denis defende dois pênaltis, e Gil Vicente avança na Taça de Portugal

Após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação com Oleiros, goleiro brilha nas penalidades e garante clube na próxima fase do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 17:31

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 17:31

Crédito: Divulgação/Gil Vicente
O goleiro Denis foi o grande herói da classificação do Gil Vicente para a quarta fase da Taça de Portugal, nesta sexta-feira. A vaga do duelo com o Oleiros foi decidida nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, e o ex-São Paulo brilhou pegando duas cobranças na disputa, que terminou 4 a 2.
+ Confira a tabela do Campeonato PortuguêsAlém de Denis, o Gil Vicente conta com uma extensa lista de brasileiros. Na partida contra o Oleiros, outros seis foram titulares: Rodrigo, Ygor Nogueira, Lucas Mineiro, Lorency, Mantuan e Miullen. Após o fim da partida, o goleiro falou sobre a felicidade de ter sido decisivo e sobre o bom momento que atravessa com a camisa do clube.
- A decisão por pênaltis é um momento que proporciona essa oportunidade sermos decisivos no gol e graças a Deus consegui ajudar a equipe a conseguir a classificação. Acabei pegando logo a primeira cobrança deles e isso nos deu mais tranquilidade para encarar a disputa.
Denis foi contratado pelo Gil Vicente em agosto do ano passado, após ter se destacado pelo Figueirense. Com atuações seguras ele foi eleito pelo jornal esportivo Record o melhor goleiro da última edição do Campeonato Português. A partida desta sexta-feira foi a 46ª dele pelo clube.

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