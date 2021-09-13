Denis celebra estreia sem sofrer gol pelo Aris no Campeonato Grego

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Recentemente chegado ao Aris, da Grécia, o goleiro Denis estreou pelo clube de Tessalônica no Campeonato Grego nesta segunda-feira na estreia da competição. Em partida realizada em casa contra o OFI Crete, as equipes empataram em 0 a 0.

Apesar de não ter vencido, o goleiro ex-São Paulo e Gil Vicente celebrou o fato de não ter sido vazado na partida, mas lamentou o resultado, uma vez que sua equipe foi superior ao longo dos 90 minutos.

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- Não foi o resultado que merecíamos pela superioridade que tivemos sobre o adversário durante toda partida, mas é sempre positivo deixar o campo de jogo sem sofrer gols. Esse foi apenas o meu terceiro jogo oficial aqui, o primeiro pelo Campeonato Grego, e estou confiante de que será uma época de muitas alegrias - disse Denis.

O atleta falou sobre a sequência da temporada e afirmou que continuará trabalhando para atingir o nível de desempenho apresentado em Portugal.

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