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futebol

Denis celebra estreia sem sofrer gol pelo Aris no Campeonato Grego

Depois de se destacar com camisa do Gil Vicente, em Portugal, goleiro fez sua primeira partida na competição nacional no empate em 0 a 0 com OFI Crete...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 17:59

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 17:59
Crédito: Divulgação
Recentemente chegado ao Aris, da Grécia, o goleiro Denis estreou pelo clube de Tessalônica no Campeonato Grego nesta segunda-feira na estreia da competição. Em partida realizada em casa contra o OFI Crete, as equipes empataram em 0 a 0.
Apesar de não ter vencido, o goleiro ex-São Paulo e Gil Vicente celebrou o fato de não ter sido vazado na partida, mas lamentou o resultado, uma vez que sua equipe foi superior ao longo dos 90 minutos.
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- Não foi o resultado que merecíamos pela superioridade que tivemos sobre o adversário durante toda partida, mas é sempre positivo deixar o campo de jogo sem sofrer gols. Esse foi apenas o meu terceiro jogo oficial aqui, o primeiro pelo Campeonato Grego, e estou confiante de que será uma época de muitas alegrias - disse Denis.
O atleta falou sobre a sequência da temporada e afirmou que continuará trabalhando para atingir o nível de desempenho apresentado em Portugal.
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- Vou seguir trabalhando para fazer a minha parte da melhor forma possível e para alcançar o reconhecimento de todos, como graças a Deus aconteceu na minha passagem por Portuga - completou o goleiro.

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