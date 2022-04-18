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futebol

Denis Abrahão ganha respaldo de Romildo Bolzan no Grêmio

Criticado pela torcida, cartola é bancado pelo presidente para continuar no cargo ...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 17:00
Desde a sua volta ao Grêmio, Denis Abrahão, vice-presidente de futebol, é alvo de contestações por declarações e atitudes polêmicas.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Neste início de Série B, com o time sem resultados, o cartola é cobrando nos bastidores do clube, mas tem o respaldo de Romildo Bolzan.
Em coletiva de imprensa, o mandatário do Grêmio saiu em defesa do seu diretor e garantiu a permanência de Abrahão.
‘Denis é um gremistão franco, aberto, sincero. Diz sim algumas coisas, mas e daí? Se paga o preço de dizer algumas coisas boas e algumas ruins. Mas o que não se pode tirar é a espontaneidade de uma pessoa’.
Crédito: LucasUebel/GrêmioFBPA

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