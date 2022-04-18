Denis Abrahão ganha respaldo de Romildo Bolzan no Grêmio

Desde a sua volta ao Grêmio, Denis Abrahão, vice-presidente de futebol, é alvo de contestações por declarações e atitudes polêmicas.

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Neste início de Série B, com o time sem resultados, o cartola é cobrando nos bastidores do clube, mas tem o respaldo de Romildo Bolzan.

Em coletiva de imprensa, o mandatário do Grêmio saiu em defesa do seu diretor e garantiu a permanência de Abrahão.

‘Denis é um gremistão franco, aberto, sincero. Diz sim algumas coisas, mas e daí? Se paga o preço de dizer algumas coisas boas e algumas ruins. Mas o que não se pode tirar é a espontaneidade de uma pessoa’.