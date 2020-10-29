Denílson marca, e ajuda Al Dhafra a vencer nos Emirados Árabes

Crédito: Divulgação / Al Dhafra

Com mais uma boa atuação, o atacante Denílson marcou um dos gols da vitória do Al Dhafra, por 3 a 1, contra o Fujairah, na primeira divisão dos Emirados Árabes. Com o resultado, o time do jogador brasileiro chegou à liderança da disputa.

- Fico feliz em ter marcado e ajudado nossa equipe a ter conquistado uma importante vitória. Foi uma grande atuação de todos. Espero continuar marcando e melhorando meus números com a camisa do clube nos próximos meses. Vou trabalhar muito para que isso seja possível.

Ainda de acordo com o atleta, que passou por São Paulo, Fluminense, Atlético-MG e Vitória, a meta é fazer uma ótima disputa esse ano.