Denílson marca, e ajuda Al Dhafra a vencer nos Emirados Árabes

Com mais uma boa atuação, o atacante Denílson marcou um dos gols da vitória do Al Dhafra, por 3 a 1, contra o Fujairah, na primeira divisão dos Emirados Árabes. Com o resultado, o time do jogador brasileiro chegou à liderança da disputa.
- Fico feliz em ter marcado e ajudado nossa equipe a ter conquistado uma importante vitória. Foi uma grande atuação de todos. Espero continuar marcando e melhorando meus números com a camisa do clube nos próximos meses. Vou trabalhar muito para que isso seja possível.
Ainda de acordo com o atleta, que passou por São Paulo, Fluminense, Atlético-MG e Vitória, a meta é fazer uma ótima disputa esse ano.
- Nossa equipe tem trabalhado muito para continuar evoluindo e para fazer uma grande competição esse ano. O grupo é muito bom e tem totais condições disso.