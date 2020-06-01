Denilson foca em sequência do Paços Ferreira em reta final do Português

Em ótimo momento no futebol português, o atacante Denílson, com passagens pelo São Paulo, Atlético-MG e Vitória, falou sobre a importância do Paços Ferreira terminar bem a Liga NOS este ano. De acordo com o jogador, a meta de todos é fazer uma boa sequência nas próximas semanas.
- Vamos lutar muito para terminarmos bem a temporada, com vitórias e boas apresentações. O grupo está muito motivado para que isso seja possível. Todos aqui estão se dedicando ao máximo para que o Paços possa encerrar o ano em uma boa colocação na tabela de classificação da Liga - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, sua meta é terminar o ano fazendo gols pelo clube.
- Espero fazer uma boa reta final com a equipe para terminar bem, marcando e ajudando a equipe. Tenho me dedicando muito para que isso seja possível - disse.E MAIS:Treino do Liverpool é marcado por apoio ao movimento Black Lives MatterPayet se recusa a reduzir salários: 'Tenho compromissos financeiros'Agente de Coutinho garante que brasileiro quer voltar à InglaterraDescobridor de Ronaldo conta que não acreditava na idade do fenômenoApós venda de Icardi, Inter de Milão planeja duas jovens contratações E MAIS: