Denilson foca em sequência do Paços Ferreira em reta final do Português

Crédito: Denilson espera viver bons momentos na volta do Campeonato Português (Divulgação / Paços Ferreira

Em ótimo momento no futebol português, o atacante Denílson, com passagens pelo São Paulo, Atlético-MG e Vitória, falou sobre a importância do Paços Ferreira terminar bem a Liga NOS este ano. De acordo com o jogador, a meta de todos é fazer uma boa sequência nas próximas semanas.

- Vamos lutar muito para terminarmos bem a temporada, com vitórias e boas apresentações. O grupo está muito motivado para que isso seja possível. Todos aqui estão se dedicando ao máximo para que o Paços possa encerrar o ano em uma boa colocação na tabela de classificação da Liga - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, sua meta é terminar o ano fazendo gols pelo clube.