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futebol

Denilson foca em sequência do Paços Ferreira em reta final do Português

Atacante foi emprestado pelo Atlético-MG à agremiação portuguesa...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 15:07

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 15:07

Crédito: Denilson espera viver bons momentos na volta do Campeonato Português (Divulgação / Paços Ferreira
Em ótimo momento no futebol português, o atacante Denílson, com passagens pelo São Paulo, Atlético-MG e Vitória, falou sobre a importância do Paços Ferreira terminar bem a Liga NOS este ano. De acordo com o jogador, a meta de todos é fazer uma boa sequência nas próximas semanas.
- Vamos lutar muito para terminarmos bem a temporada, com vitórias e boas apresentações. O grupo está muito motivado para que isso seja possível. Todos aqui estão se dedicando ao máximo para que o Paços possa encerrar o ano em uma boa colocação na tabela de classificação da Liga - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, sua meta é terminar o ano fazendo gols pelo clube.
- Espero fazer uma boa reta final com a equipe para terminar bem, marcando e ajudando a equipe. Tenho me dedicando muito para que isso seja possível - disse.E MAIS:Treino do Liverpool é marcado por apoio ao movimento Black Lives MatterPayet se recusa a reduzir salários: 'Tenho compromissos financeiros'Agente de Coutinho garante que brasileiro quer voltar à InglaterraDescobridor de Ronaldo conta que não acreditava na idade do fenômenoApós venda de Icardi, Inter de Milão planeja duas jovens contratações E MAIS:

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