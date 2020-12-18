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futebol

Denílson é decisivo e garante vitória do Al Dhafra nos Emirados Árabes

Atacante brasileiro garantiu vitória do seu time sobre o Hatta Club...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 10:18

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 10:18

Crédito: Denilson busca ser decisivo no futebol do Emirados Árabes (Divulgação
Com mais uma ótima atuação, o atacante Denílson, ex-São Paulo, Atlético-MG e Fluminense, marcou o gol da vitória do Al Dhafra sobre o Hatta Club nesta quinta-feira em duelo que terminou 1 x 0. Feliz com a atuação, o jogador comemorou a boa exibição da equipe.- Fico feliz por ter voltado a marcar e por ter ajudado nossa equipe nesta partida importante no campeonato. Tenho trabalhado muito para isso: ser decisivo. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao Dhafra. Espero continuar marcando e evoluindo.
De acordo com o atleta, o grupo quer evoluir nesta sequência da temporada.
- Estamos trabalhando para que a equipe evolua. Temos que manter um ritmo forte agora para crescermos ainda mais na época.

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