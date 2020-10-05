Denilson deseja excelente temporada no Al Dhafra, do Oriente Médio

Uma das principais contratações do Al Dhafra, da Arábia Saudita, o atacante Denilson falou sobre a expectativa para os próximos meses no clube árabe. Segundo o jogador, que atuou no futebol espanhol e no Atlético-MG, a meta é fazer uma grande liga neste ano.
- Temos um ótimo elenco e que vem trabalhando muito para que esse ano seja especial para todos dentro e fora de campo. Vamos nos dedicar ao máximo durante a temporada para conquistarmos nossos objetivos. O elenco vem focando tudo nisso. Queremos fazer uma ótima liga nesta temporada - disse.
Ainda de acordo com o atleta, ex-São Paulo, Fluminense, Vitória e Avaí, sua meta é fazer um grande ano individual.
- Vou trabalhar para que seja uma temporada muito boa individualmente. Tenho me dedicado muito para que isso seja possível.