Denilson comemora temporada especial com o Paços de Ferreira

Crédito: Divulgação / Paços Ferreira

Em ótimo momento no futebol português, o atacante Denílson, do Paços de Ferreira, comemorou a temporada que teve no país. Segundo o atleta, essa temporada de muita intensidade foi consequência de um trabalho forte que fez.

- Fiz um trabalho intenso desde o início da temporada para ter uma evolução no futebol europeu. Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo desde que cheguei a Portugal. Tenho vivido um momento muito especial e isso é consequência de um trabalho forte que tenho realizado há alguns meses - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, com já jogou por São Paulo, Atlético-MG e Vitória, a passagem pelo Paços Ferreira tem sido muito positiva.