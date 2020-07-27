Denilson comemora temporada especial com o Paços de Ferreira

Em ótimo momento no futebol português, o atacante Denílson, do Paços de Ferreira, comemorou a temporada que teve no país. Segundo o atleta, essa temporada de muita intensidade foi consequência de um trabalho forte que fez.
- Fiz um trabalho intenso desde o início da temporada para ter uma evolução no futebol europeu. Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo desde que cheguei a Portugal. Tenho vivido um momento muito especial e isso é consequência de um trabalho forte que tenho realizado há alguns meses - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, com já jogou por São Paulo, Atlético-MG e Vitória, a passagem pelo Paços Ferreira tem sido muito positiva.
- O Paços Ferreira é um clube que nos dá total estrutura para desempenhar um grande trabalho. Estou muito feliz com essa passagem pelo clube. Desde a minha chegada tive um crescimento grande e isso me deixa motivado - disse.