Redes Sociais

futebol

Denilson analisa 'melhor jogo' pelo Manaus FC: 'Entramos focados'

Centroavante da equipe amazonense foi responsável por duas assistências na goleada sobre o Novorizontino, por 5 a 0, no último domingo, pelo Brasileiro Série C...
LanceNet

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 14:43

Crédito: Denilson deu duas assistências na goleada do Manaus FC (Divulgação: Manaus FC
O atacante Denilson analisou seu melhor jogo com a camisa do Manaus FC, que goleou o Novorizontino, por 5 a 0, no último domingo, pelo quadrangular final do Brasileirão Série C.
Denilson foi responsável por dar as assistências dos segundo e terceiro gol da equipe do Norte.
- Melhor jogo, sem dúvidas, por causa da importância e as duas assistências, além da vitória por 5 a 0 - comentou Denilson, antes de revelar a conversa no vestiário após o primeiro tempo.
Vale ressaltar que o Manaus construiu os cinco gols da vitória nos últimos 45 minutos.- A conversa depois do intervalo foi para entrar mais ligado, correr a 200 km/h, que precisávamos sair com a vitória de qualquer jeito. Precisávamos nos esforçar mais para superar o adversário. Ainda bem que foi o que aconteceu - acrescentou.
Sem marcar há sete jogos, o centroavante não se importa em seguir "invertendo os papéis" e ser um garçom da equipe.
"Me senti muito feliz, claro! Nessa altura do campeonato, precisamos atuar em qualquer posição em campo para ajudar o Manaus a sair com a vitória. É sempre bom ganhar e ajudar meus companheiros a fazer os gols", falou Denilson.
O próximo adversário do Manaus será a Tombense-MG, neste sábado, às 17h, em Tombos, pela segunda rodada do quadrangular final da competição nacional.

