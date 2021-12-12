Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  'Demos um grande passo, mas não tem nada conquistado ainda', diz Igor Rabello após goleada do Atlético-MG
'Demos um grande passo, mas não tem nada conquistado ainda', diz Igor Rabello após goleada do Atlético-MG

Igor Rabello manteve os pés no chão e ressaltou que o grupo precisa manter a mesma seriedade para o jogo da volta da final da Copa do Brasil...
LanceNet

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 20:03

Além de Keno, outro jogador do Atlético-MG botou os pés no chão após a goleada sobre o Athletico-PR por 4 a 0, pela ida da final da Copa do Brasil, neste domingo, no Mineirão. Em entrevista à TV Globo, o zagueiro Igor Rabello pregou seriedade e destacou que o grupo não pode ir para a partida da volta com a sensação de já ser campeão. > Veja as obras da Arena MRV em imagens exclusivas do LANCE!- Não, a gente não pode entrar no jogo da volta achando isso (que já somos campeões). Manter a seriedade que tivemos hoje, querendo jogo, respeitando o adversário fazendo o gol. Demos um grande passo, mas não tem nada conquistado ainda. Vamos lá para Curitiba firme e forte para sair com o título.
Vale lembrar que Igor Rabello recebeu a oportunidade como titular na final da Copa do Brasil e atuou durante os 90 minutos. Isso aconteceu porque Nathan Silva já atuou pelo Atlético-GO na competição e Réver está lesionado.
Atlético-MG e Athletico-PR voltam a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada. O confronto é válido pelo jogo da volta da final da Copa do Brasil e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados