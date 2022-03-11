Democrata-GV x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O líder do Campeonato Mineiro e já classificado Atlético-MG entra em campo neste sábado, 12 de março, às 16h30, contra o Democrata-GV, no Mamudão, em Governador Valadares, pela 10ª rodada do Estadual. A equipe alvinegra não tem preocupações com a tabela de classificação por ja ter avançado aos “mata-mata”. Esse cenário deve ser favorável ao técnico Antonio Mohamed, que não terá seis jogadores: Hulk, com Covid-19, Guga, suspenso, Mariano, Neto e Everson, com problemas físicos e Zaracho, que ainda está aprimorando a forma depois de um problema muscular na coxa esquerda. Já a Pantera, que iniciou mal a competição e se recuperou, ainda luta por dois objetivos: uma vaga na Série D do Brasileiro e disputar o Troféu Inconfidência. O Democrata está na 7ª posição,com 11 pontos e não tem mais chances de se classificar às semifinais do Mineiro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA DEMOCRATA-GV X ATLÉTICO-MGData: 12 de março de 2022Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Mamudão, Governador Valadares (MG)Árbitro: Vinícius Gomes do AmaralAssistentes: Luiz Antônio Barbosa e Douglas Almeida CostaOnde assistir: Globo Minas e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM