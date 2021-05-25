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Demitido do Napoli pelo Twitter, Gattuso é o novo treinador da Fiorentina

Técnico foi mandado embora por presidente napolitano após empate que não classificou o time do sul para a Champions League no último domingo. Contrato será de dois anos...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 14:33
Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
A Fiorentina anunciou, nesta terça-feira, a contratação do técnico Gennaro Gattuso para a próxima temporada. Após deixar o Napoli no último domingo, o italiano de 43 anos assinou um contrato de dois anos, até junho de 2023, com a Viola.
+ Veja a tabela final do Campeonato Italiano- Estou convencido de que Gattuso, um jovem treinador, mas já com muita experiência, nos ajudará no nosso crescimento e que a sua história profissional e humana representam para o clube uma importante garantia de determinação, competência e vontade de vencer - disse Rocco Commisso, presidente da Fiorentina.
Em uma temporada e meia no Napoli, Gattuso comandou o time do sul da Itália em 81 partidas, com 47 vitórias, 12 empates e 22 derrotas. O ex-volante, que foi campeão mundial em 2006, foi campeão da Copa da Itália 2019/20.
+ Veja quem são os jogadores mais valiosos da final da Champions League entre Manchester City x Chelsea
DEMISSÃO VIA TWITTERGattuso foi demitido do Napoli no último domingo, após empate de seu time com o Hellas Verona, pela última rodada do Campeonato Italiano. O resultado deixou os napolitanos fora da Champions League. Após a partida, o polêmico presidente Aurelio De Laurentiis anunciou a saída do treinador pela internet.
- Caro Rino (apelido de Gattuso), estou feliz por ter passado quase duas temporadas com você. Agradecendo o seu trabalho, desejo sucesso aonde quer que você vá. Um abraço para sua esposa e filhos também - disse o mandatário.

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